ترامب يصف ادعاء وجود وثائق نووية بمنزله بـ"الخدعة".. ويؤكد: "FBI" زرعوها

كتبت: نهال أبو السعود

رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على التقارير التي تفيد بأن بعض الوثائق التي بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عنها في منزله، تضمنت معلومات تتعلق بالأسلحة النووية، ووصف الأمر بأنه خدعة مثل بقية التحقيقات الأخرى حوله.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "قضية الأسلحة النووية خدعة، تمامًا مثل روسيا ، روسيا ، روسيا كانت خدعة، اثنان من إجراءات العزل كانت خدعة، كان تحقيق مولر خدعة، وأكثر من ذلك بكثير".

وأضاف: "نفس الأشخاص المهللين. لماذا لا يسمح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتفتيش المناطق في Mar-a-Lago بحضور محامينا أو غيرهم. جعلهم ينتظرون في الخارج في الحرارة ، ولن يسمحوا لهم بالاقتراب - قال "لا على الإطلاق".

واقترح أن العملاء الفيدراليين ربما يكونون قد زرعوا المعلومات أثناء البحث: "زرع المعلومات أي شخص؟ يذكرني بملف كريستوفر ستيل! ".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مكتب التحقيقات الفدرالي يسعى للحصول على وثائق تحتوي على معلومات عن أسلحة نووية لكنها لم تذكر ما إذا كان قد تم العثور على أي من هذه الوثائق.

شجب ترامب وحلفاؤه البحث الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي في بالم بيتش بولاية فلوريدا ، كجزء من "مطاردة الساحرات" ذات الدوافع السياسية.

انتقد الجمهوريون على نطاق واسع وزارة العدل (DOJ) ، مطالبين بإجابات من المدعي العام ميريك جارلاند.

تعهد زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) ببدء تحقيق في الوكالة إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وجارلاند أدلى ببيان يوم الخميس دافع فيه عن نزاهة الذين يعملون في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وأكد أنه قد وقع على البحث.

وقال: "الرجال والنساء في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل موظفون وطنيون متفانون إنهم يحمون كل يوم الشعب الأمريكي من جرائم العنف والإرهاب والتهديدات الأخرى لسلامتهم مع حماية حقوقنا المدنية."