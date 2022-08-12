اليوم السابع
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تحصين 376 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:59 م
تحصين 376 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة تحصين ماشية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.
 
مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.
 
وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عياده بتحصين عدد 26 ألف رأس ماشية ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة حتى الآن 3761 رأس ماشية، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

حملات علاجية بالبحيرة

طب بيطرى

تحصين مواشى

بيطرى البحيرة

حمى قلاعية

الوادى المتصدع

محافظة البحيرة



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