تحصين 376 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عياده بتحصين عدد 26 ألف رأس ماشية ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة حتى الآن 3761 رأس ماشية، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية .