تحديد أجسام مضادة قد تؤدى إلى لقاحات من الجيل التالي لجميع سلالات كورونا

كتبت إيناس البنا

حدد العلماء أجسامًا مضادة فعالة ضد العديد من المتغيرات المختلفة لـ كورونا، وهو تقدم يمهد الطريق أمام لقاحات الجيل التالي التي يمكن أن تحمي من سلالات COVID-19 المختلفة.

وفقا لموقع "business-standard" تم تحديد الأجسام المضادة في القرود بواسطة فريق في معهد سكريبس للبحوث في سان دييغو ، الولايات المتحدة ، وكانت فعالة أيضًا ضد فيروسات كورونا الأخرى مثل سارس، الفيروس الفتاك للغاية الذي تسبب في تفشي المرض في عام 2003.

أظهرت النتائج أن بعض الحيوانات أكثر قدرة على صنع هذه الأنواع من الأجسام المضادة لـ "فيروس سارس" أكثر من البشر، مما يعطي العلماء أدلة حول كيفية صنع لقاحات أفضل.

ونشرت النتائج في مجلة " science"، ووجد الباحثون أن هذه الأجسام المضادة المعادلة تتعرف على منطقة فيروسية في بروتين السنبلة - والتي يستخدمها الفيروس لدخول الخلايا وإصابتها - والتي يتم الحفاظ عليها نسبيًا بشكل أكبر.

وقالوا إن هذا يعني أن المنطقة موجودة عبر العديد من فيروسات السارس المختلفة، وبالتالي يقل احتمال تحورها بمرور الوقت.

قد يساعد الاكتشاف في تطوير لقاحات من الجيل التالي يمكن أن توفر حماية إضافية ضد المتغيرات الناشئة لـ فيروس كورونا والفيروسات الأخرى المرتبطة بالسارس ، وفقًا للباحثين.

قال كبير مؤلفي الدراسة في معهد سكريبس للأبحاث: "إذا تمكنا من تصميم لقاحات تثير الاستجابات الواسعة المماثلة التي رأيناها في هذه الدراسة، فإن هذه العلاجات يمكن أن تتيح حماية أوسع ضد الفيروس والمتغيرات المثيرة للقلق

قام الباحثون بتحصين قرود المكاك ريسوس ببروتين كورونا، وتم إعطاء حقنتين، تشبه استراتيجية مماثلة مستخدمة مع اللقاحات المتوفرة حاليًا في البشر.

ومع ذلك، على عكس اللقاحات، فقد تبين أن قرود المكاك لديها استجابة واسعة من الأجسام المضادة ضد الفيروس، بما في ذلك المتغيرات مثل أوميكرون.

وجد العلماء أن هذه الأجسام المضادة تتعرف على منطقة محفوظة على حافة الموقع حيث يرتبط بروتين السنبلة بالخلايا المضيفة، والتي تسمى موقع ارتباط مستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2).

وقالوا إن هذا يختلف عن المنطقة التي تستهدفها غالبية الأجسام المضادة البشرية ، والتي تتداخل أكثر مع موقع ارتباط مستقبلات ACE2 وتكون أكثر تغيرًا في التغيير.

قال كبير مؤلفي الدراسة: "تكشف هياكل الأجسام المضادة عن منطقة مهمة مشتركة بين فيروسات متعددة مرتبطة بالسارس، مضيفا ": نادرًا ما يُنظر إلى هذه المنطقة حتى الآن على أنها مستهدفة من قبل الأجسام المضادة البشرية وتقترح استراتيجيات إضافية يمكن استخدامها لإقناع جهاز المناعة لدينا بالتعرف على هذه المنطقة المعينة من الفيروس" .

ومع ذلك، قال العلماء إن هذا الاكتشاف يمهد الطريق لتصميم وهندسة اللقاحات أو تركيبات اللقاحات المساعدة التي توفر حماية أوسع ضد كوفيد19 ومتغيراته العديدة.