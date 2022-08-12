وقال المسؤول لوكالة تاس الروسية اليوم الجمعة: "وفقا لآخر التقارير، دخل 3.3 مليون شخص، من بينهم ما يقرب من 529 ألف طفل، إلى روسيا" ، مضيفا أن نصفهم جاءوا من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين- المعلنتان من جانب واحد".



وبموجب مرسوم حكومي روسي، يحصل اللاجئون المؤهلون على 10 آلاف روبل روسي (165 دولارا) كدفعة لمرة واحدة. حتى الآن، تم دفع أكثر من 6.4 مليار روبل (105.7 مليون دولار).