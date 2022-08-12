بيطري الغربية: تحصين 139 ألف حيوان ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

الغربية محمد طارق

صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، أن أعمال تنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2022 لتحصين مواشى المحافظة ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، تعمل منذ 14/7/2022وتستمر لمده شهر، وقد تمتد لحين تحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات بإختلاف أنواعها من " الأبقار- الجاموس- الأغنام – الماعز " والبالغ عددها 266 ألف 554 حيوان.

وأوضح " أنور " فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات ضد مرضى الحمى القلاعيه ،الثلاثى والعترات المتحورة والمكتشفه مؤخرا، وكذا حمى الوادى المتصدع والمستلزمات اللازمة للتحصين، وقد بلغ إجمالى ماتم تحصينه حتي الآن 139 الف 89 من الحيوانات .

وأشار إلى أنه تم عقد 132 ندوه إرشادية بجميع مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين بضرورة تحصين حيواناتهم والوقاية من الأمراض الوبائيه، وكذلك التأمين على الحيوانات من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وناشدت المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.