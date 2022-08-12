

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس الخميس حوالي 25 ألفا و500 وافد من أوكرانيا، فيما غادر حوالي 25 ألفا و900 شخص للعودة لبلادهم.. مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 3.57 مليون شخص، وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.