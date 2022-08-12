بلومبرج: بايدن يستعد لبدء حملة إعادة ترشحه للرئاسة بعد الانتخابات النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يستعد لبدء حملة إعادة انتخابه، بعد أشهر من الانتخابات النصفية المقررة فى نوفمبر المقبل، وفقا لعدد من المساعدين والحلفاء، ويمهد لاحتمال تكرار سباق 2020 بمواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى فى انتخابات 2024.

وذكرت الوكالة، أن إصرار بايدن على خوض سباق البيت الأبيض، يزداد تشددا، حتى مع استطلاعات الرأى التى أظهرت ان معظم الديمقراطيين يفضلون مرشحا غير الرئيس البالغ من العمر 79 عاما. لكن المقربين من بايدن قالوا إنه مدعوم بالانتصارات الأخيرة التشريعية والاقتصادية وفى السياسة الخارجية الأخيرة، وملتزم مرة أخرى بمنع ترامب من العودة إلى المكتب البيضاوى.

وقالت أنيتا دون، المساعدة التى عادت مؤخرا إلى البيت الأبيض، إن الرئيس قال إنه يخطط للترشح مجددا، وينبغى أن يتعامل الناس مع كلمته بجدية.

وقد اقترح ثلاثة من الديمقراطيين فى الكونجرس مؤخرا أن يفسح بايدن المجال لخليفة أصغر منه، فى حين رفض عدد أخر بشكل واضح الموافقة على إعادة انتخابه. وتبلغ نسبة تأييد بايدن حوالى 40%، وفقا لتحليل لاستطلاعات الرأى الذى أجراه فايف ثرتى إيت.

لكن الحلفاء يقولون أن تصميم بايدم قد زاد بعد الكشف عن ترامب ودوره فى تحقيقات الكونجرس، إلى جانب استمرار دعم الجمهوريين للرئيس السابق.

وهذا الأسبوع، قام عملاء "الإف بى أى" قد قاموا بتفتيش منزل ترامب فى مارالاجو هذا الأسبوع كجزء من التحقيق حول ما إذا كانت قد أزال وثائق سرية من البيت الأبيض، هذا إلى جانب إجراء ترامب من قبل المدعى العام فى نيويورك بسبب مزاعم من أن شركته قد ضللت المقرضين.