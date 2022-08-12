اليوم السابع
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بعدة طعنات في الجسم.. مصرع فتاة في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد

الجمعة، 12 أغسطس 2022 12:44 م
بعدة طعنات في الجسم.. مصرع فتاة في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقيت فتاة مصرعها، صباح اليوم الجمعة، بنطاق حي الضواحي في محافظة بورسعيد، إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في الجسم.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغاً من أهالي منطقة الأمل، بتلقى الفتاة عدة طعنات على يد أحد الأشخاص، وعلى الفور توجه رجال المباحث للوقوف على ملابسات القضية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبعد معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة، سيتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 


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