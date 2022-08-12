بسبب الجفاف..العثور على مادة سامة فى نهر على حدود ألمانيا تؤدى لنفوق الأسماك

كتبت ـ فاطمة شوقى

أكدت وزارة البيئة في ولاية براندنبورج الألمانية، وجود مادة غير معروفة وشديدة السمية في نهر أودر على طول الحدود بين بولندا وألمانيا، وهى التي أدت إلى نفوق هائل للأسماك، وظهرت هذه المادة بسبب الجفاف.

وقالت الوزارة، إن تحليل مياه النهر الذي تم إجراؤه الأسبوع الماضى أظهر أدلة على وجود "مواد كيماوية مجهولة ، على الأرجح لها تأثيرات سامة على الفقاريات" ، مضيفة أنه لا يزال من غير الواضح كيف دخلت المادة إلى الماء، ولكن تم اكتشافها بعد حدوث جفاف للنهر وانخفاض منسوب المياه بشكل ملحوظ".

وقال رئيس السلطة الوطنية لإدارة المياه في بولندا لمحطة بولسات نيوز المحلية، إن وجود مادة شبيهة بالزئبق في المياه لم يتم تأكيده بعد.

في الوقت الحالي ، قال برزيميسلاف داكا ، مدير شركة المياه البولندية ، "ليس لدينا أي تأكيد بشأن وجود الزئبق في نهر الأودر".

وقالت وزارة براندنبورج ، الولاية المحيطة ببرلين ، إنه لم يتسن بعد تقييم عدد الأسماك التي نفقت في بولندا وألمانيا.