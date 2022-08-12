برلمانى إيطالى: على الحكومة إعلان حالة الطوارئ لسوء الأحوال الجوية

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قال عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطى، بييرو دي لوكا، إن "الموجة القاسية من سوء الأحوال الجوية التي ضربت مقاطعة كامبانيا في الساعات الأخيرة، ولا سيما في بعض المراكز الحضرية، ألحقت أضراراً جسيمة للإقليم والسكان.

وأشار دى لوكا، إلى أنه من الضروري التدخل فورًا على المستوى الوطني، وإعلان حالة طوارئ الكوارث الطبيعية.

وأضاف دى لوكا أنه "في هذه الساعات الرهيبة، أعبر عن قربي وتضامني مع المجتمعات المتضررة من العاصفة العنيفة التي ضربت منطقتنا، سأفعل كل ما بوسعي لحث الحكومة على إعلان حالة الطوارئ، لتقديم أفضل دعم للعديد من العائلات والمسئولين المحليين الذين يواجهون لحظات صعبة للغاية بسبب الأمطار الغزيرة".

وخلص دي لوكا معربا عن الشكر الخالص لأفراد هيئة الدفاع المدني، عناصر الشرطة، رجال الإطفاء وجميع المتطوعين الذين يمدون يد المساعدة في هذا الوقت، في ظروف معقدة حقًا."