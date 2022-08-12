بالأسماء.. مصرع 4 أشقاء سقط عليهم سلك كهربائي بالفيوم

لقى 4 أشقاء مصرعهم إثر سقوط سلك كهربائى عليهم بأرض زراعية بالغرف بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثث إلى الوحدة الصحية بالغرف لتوقيع الكشف الطبى عليهم من قبل الطب الشرعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث سقوط سلك كهربائى على مواطنين بأرض زراعية بقرية الغرق بمركز اطسا ووجود جثث وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء تواجد 4 أشقاء بأرض زراعية بالقرية سقط عليهم سلك كهربائى وسقطوا جثث هامدة والضحايا هم سيد راغب جويد واشقاؤه رمضان ومحمد وجودة.

وتم نقلهم إلى الوحدة الصحية بالفرق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.