بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين من 7 محافظات بحادث على طريق السلوم مطروح

مطروح -فريق المحافظات

شهد طريق السلوم مطروح، حادث انقلاب سيارة، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى السلوم التخصصي لتلقي العلاج اللازم.



البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح، إخطارا يفيد بوقوع حادث مروري، إثر انقلاب سيارة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.



كانت مستشفى السلوم التخصصي استقبلت عدد 10 أشخاص بينهم شخص متوفى يدعى : حسن محمد حسن 24 سنة - أسوان المصابين " أسامة حنفي صابر 25 سنة - الفيوم، ومحمد عبد الرازق جاد 25 سنة - البحيرة, ومحمد نسيم محي الدين 22 سنة - الغربية ومحمد رضا حنفي 22 سنة - الغربية، ويوسف وليد فتحي عبدالنعيم 18 سنة - بني سويف

ومحمد خالد عبدالله ربيع 20 سنة - الفيوم ومحمد شعبان عدلي بغدادي 26 سنة - الأقصر، ويوسف شعبان سعيد 18 سنة - البحيرة وعلي عطية صابر 25 سنة - كفر الشيخ "، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.



وجري تلقيهم العلاج اللازم، ووضعهم تحت الملاحظة ،والتحفظ على جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث .



