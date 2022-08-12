اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 06:39 م
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انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل بأطفيح

الجمعة، 12 أغسطس 2022 06:19 م
انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل بأطفيح أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض طفل للغرق بنهر النيل في أطفيح بمحافظة الجيزة، وتم انتشال جثته وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين غرق طفل تم تحديد هويته، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث. 

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