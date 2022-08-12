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اليوم السابع: الرئيس السيسى يشدد على إقامة مجتمعات متكاملة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 07:25 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يشدد على إقامة مجتمعات متكاملة اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يشدد على إقامة مجتمعات متكاملة.. تعظيم المكون المحلى من سمات الدولة المصرية.. الرئيس لا يوافق على مشروع ولا يفتتح مكانا إلا بعد تحقيق أهدافه بنسبة 100%..

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