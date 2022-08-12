اليوم السابع: الرئيس السيسى يشدد على إقامة مجتمعات متكاملة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يشدد على إقامة مجتمعات متكاملة.. تعظيم المكون المحلى من سمات الدولة المصرية.. الرئيس لا يوافق على مشروع ولا يفتتح مكانا إلا بعد تحقيق أهدافه بنسبة 100%..

واقرأ أيضا..





الرئيس السيسى يشدد على إقامة مجتمعات متكاملة.. بناء الإنسان ركيزة بالجمهورية الجديدة



تعظيم المكون المحلى من سمات الدولة المصرية.. الرئيس لا يوافق على مشروع ولا يفتتح مكانا إلا بعد تحقيق أهدافه بنسبة 100%.. "حياة كريمة" نموذج مبهر.. والتكامل بين المدينة الأولمبية ومدينة الثقافة ضرورة قصوى





المحافظات تبدأ خطة ترشيد الكهرباء بالمصالح الحكومية.. حملات على المولات الكبرى والمحال للتأكد من الالتزام بمواعيد الإغلاق وترشيد الاستهلاك الكهربائى



25 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات وإتاحة تسجيل الرغبات على مدار 24 ساعة





الشركة تستمر فى دورها لبناء الوعى.. «اختر كليتك» خدمة جديدة تقدمها المتحدة للخدمات الإعلامية



إصدار 254 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بمليار جنيه خلال يوليو.. «الصحة»: القرارات شملت عدة تخصصات أبرزها الجراحة والباطنة والأورام.. ومناظرة 100 مريض بالمحافظات عبر «فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم





«كيرة والجن» يدخل نادى الـ100 مليون.. انتعاشة فى السينما وشباك التذاكر يحصد 200 مليون



إعلاء مصلحة الوطن أولوية.. نواب وسياسيون: الحوار الوطنى طريق مصر للمستقبل



