النيابة تتحفظ على 20 طنا دواجن مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة التحفظ على 20 طنا دواجن مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك داخل ثلاجة بالجيزة، وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير فنى عنها لبيان صلاحيتها من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء مالك الثلاجة للاستماع إلى أقواله

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة) بحيازة كميات من السلع الغذائية "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتشكل خطراً على الصحة العامة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (19,740 طن "دواجن كاملة، مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباحا غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.