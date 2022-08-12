النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وطرق القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

تميزت حركة المرور صباح اليوم الجمعة، بالسيولة والانتظام، بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، حيث تميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، بالانتظام والخلو من الزحام، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

كما تميزت حركة السيارات بالسيولة أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وشهدت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة سيولة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.