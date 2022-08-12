المشرف العام على "حياة كريمة": عرض محافظة أسوان بموتمر cop27 كمثال للقرية الخضراء

كتبت أسماء أمين

كشف الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والمشرف العام على مشروعات "حياة كريمة " عن تقديم محافظة أسوان لعرضها فى موتمر cop27 كإحدى القرى التى ترسخ مفهوم القرية الخضراء.

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط لـ"اليوم السابع" أنه تم اختيار محافظة أسوان بناء على معايير محددة منها توافر محطات الطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات مثل تبطين الترع.

وأكد حلمى أن حياة كريمة تعمل على ترسيخ مفهوم القرية الخضراء وسيتم عرض نموذج "القرية الخضراء" وتقديم حياة كريمة فى مؤتمرCOP 27"، "كأحد النماذج للدولة للريادة فيها لتطوير الريف المصرى من خلال الاستخدام الأمثل للموارد بما يراعى الاستدامة البيئية ونستعد للحصول على اعتماد لإحدى قرى حياة كريمة من مجلس المباني الخضراء لتحصل على الشهادة الخضراء في محافظة أسوان لعرضها في المؤتمر، وتم اختيارها بناء على معايير محدد منها توافر محطات الطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات مثل تبطين الترع.