اليوم السابع
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المشاورات غير الرسمية لـcop 26: معالجة الخسائر والأضرار إحدى سمات نجاح cop27

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:07 م
المشاورات غير الرسمية لـcop 26: معالجة الخسائر والأضرار إحدى سمات نجاح cop27 التغيرات المناخية
كتبت ــ منال العيسوى

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كشف ملخص المشاورات غير الرسمية حول الخسائر والأضرار المرتبطة بملف التغيرات المناخية،  بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السابق الـcop 26، الذي نشرته الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـCOP27، عبر موقعها الرسمى، أن معالجة الخسائر والأضرار ستكون إحدى السمات المحددة لنجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الـ cop 27ـ.

 وأوضح العديد من الأطراف، أن النتيجة الناجحة تعني نتيجة ملموسة في حوار جلاسكو، مما يعني وضع ترتيبات للتمويل أو مرفق تمويل في إطار مؤتمر الأطراف، حيث إن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو لمعالجة الخسائر والأضرار بموارد شفافة يمكن التنبؤ بها، التي ستكون منفصلة عن تمويل التكيف، واتفاق على أن يصبح بندًا دائمًا في جدول أعمال مؤتمرالأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

ورأت أطراف أخرى فى المشاورات، أنه بدلاً من بدء المداولات بشأن مسألة بند جدول الأعمال في حوار جلاسكو، فإنها تفضل الخوض في المسائل الموضوعية منذ البداية، وسيشمل النجاح في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف اتفاقًا بشأن مجموعة سانتياجو ، مما سيسهل تفعيلها.

وشددت عدة أطراف بالإضافة إلى ذلك على أن نجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، من وجهة نظرهم ، سوف يشمل التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المزدوجة بشأن الخسائر والأضرار من جانب مؤتمر الأطراف،  ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، بالإضافة إلى ذلك أشارت بعض الأطراف أيضًا إلى خطة عمل متجددة مدتها خمس سنوات تم تحديثها بنجاح للجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية كعنصر نجاح للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.


البيئة

مؤتمر المناخ

تغير المناخ

مؤتمر شرم الشيخ

المشاورات غير الرسمية

نجاح مؤتمر شرم



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