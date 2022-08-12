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المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر يتقدم بدعوى قضائية ضد البوندستاج

الجمعة، 12 أغسطس 2022 11:16 ص
المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر يتقدم بدعوى قضائية ضد البوندستاج شرودر
كتب : أحمد علوى

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رفع مستشار ألمانيا الأسبق جيرهارد شرودر، دعوى قضائية ضد البوندستاج (البرلمان) الألماني، من أجل استعادة الامتيازات الخاصة التي تم تجريده منها في مايو الماضي.

ويطالب شرودر في دعوى أمام المحكمة الإدارية ببرلين باستعادة مكتبه البرلماني، وفقا لما جاء فى قناة روسيا اليوم الروسية.

وكانت لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني قد أصدرت في مايو الماضي قرارا يقضي بحرمان شرودر من حقه في مكتب في البوندستاج، مع استمراره في التمتع بالحق في الحصول على معاش تقاعدي وحماية شخصية.

ويدفع الفريق القانوني للمستشار الأسبق بأن قرار لجنة الميزانية في البوندستاج بقطع التمويل عن مكتب شرودر البرلماني وإنهاء عمله كان غير قانوني.

وجاء قرار اللجنة البرلمانية على خلفية الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها شرودر البالغ من العمر 78 عاما، بسبب قربه من روسيا ولكونه صديقا مقربا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعمله على مدار سنوات في شركات روسية حكومية للطاقة، فضلا عن رفضه قطع العلاقات معها حتى بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في دائرة هانوفر الفرعية، قررت الاثنين الماضي أن شرودر، العضو في الحزب، لم ينتهك نظام الحزب من خلال عمله لدى شركات روسية حكومية.

 


المانيا

مستشار المانى سابق

جيرهارد شرودر

اخبار العالم



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