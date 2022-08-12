المتهمون بسرقة السيارات: بنبيعها خردة لأحد التجار فى دار السلام

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلين متهمين بسرقة السيارات فى منطقة دار السلام، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حيث اعترف المتهمين بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

واضاف المتهمان أنهما يبيعان السيارات المسروقة،خردة لأحد التجار على علم انها من متحصلات وقائع السرقة.

أمرت نيابة دار السلام، بحبس مسجلى خطر 4 أيام على ذمة التحقيق ، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط شخصين، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة السيارات بدار السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، "له معلومات جنائية"، حال شروعه فى سرقة سيارة أجرة "ميكروباص" بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات السيارات بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه واقعة سرقة سيارة أخرى "مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم" وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته أيد أقوال المتهم الأول وأقر بعلمه بكون السيارة من متحصلات واقعة سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.