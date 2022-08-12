اللاعب ياسر إبراهيم أمام النيابة بعد خناقة شوارع في المنصورة: "شتمنى أمام زوجتى"

وأضاف فى أقواله: "قولتله عيب كده ابعد لو سمحت إلا أنه اقترب أكثر واستمر في توجيه السباب أمام الجميع ومصمم على استفزازي ، وبدأ في الاشتباك بالأيدي والتعدي عليّ بالضرب، بعدما حاولت إبعاده وتدخل بعض المارة لفض الاشتباك".

فيما قال المتهم إنه تصادف وجود اللاعب خلال توقفه لتناول القهوة من أحد محلات بيع البن، وكان يداعب اللاعب قائلًا:" بن شرقي مش هيلعب الماتش الجاي إياك تعلبوا كويس بقى" ،"العبوا السوبر بقى بن شرقي مشي" في إطار المداعبة إلا أن اللاعب أخذ الكلمات على محمل السباب وتعدى عليّ بالضرب والسباب ليتطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي تدخل على إثرها بعض المتواجدين لفض الواقعة.

وقرر رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، إخلاء سبيل أطراف الواقعة.

يذكر أن اللاعب كان متواجدًا خلال الاجازة التي يقضيها في مدينة المنصورة مسقط رأسه، وخلال وجوده أمام ماكينة صراف آلي "ATM" أمام فرع بنك "السي اي بي "في شارع الجمهورية، أمام بوابة الإدارة العامة لجامعة المنصورة، تصادف وجود عدد من المواطنين وحاول احدهما التطاول علي اللاعب الذي لم يرد في البداية الا انه واصل تطاوله عليه وتطورت الي مشادة بينهما و مشاجرة بالأيدي.

وحرر اللاعب ياسر إبراهيم احمد الحنفي، 29 سنة، لاعب كرة قدم، وشهرتة "ياسر إبراهيم" ومقيم بحي اللوتس بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، محضرًا بقسم أول المنصورة يحمل رقم 8215 اداري قسم اول المنصورة لسنة 2022.

وجرى تحرير محضر من قبل المشجع بعد ذلك ضد اللاعب اتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب وعقب عرض المحاضر على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها السابق بإخلاء سبيل الطرفين عقب تنازلهما وتصالحها .