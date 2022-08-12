القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لترويج المواد المخدرة في روض الفرج

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الاجرامى في ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم روض الفرج مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من المنطقة سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع و الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.