اليوم السابع
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القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها في الشروق

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:20 م
القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها في الشروق أحد المتهمين وبحوزته المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطلين، كونا فيما بينهما تشكيلاا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم الشروق مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) حال إستقلالهما سيارة "قيادة أحدهما" ويعمل عليها كسائق.

 

وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة).

 

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترف أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لسهولة التنقل.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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ضبط عاطلين

مخدر الحشيش

قسم الشروق



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