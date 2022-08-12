القبض على شخص بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من إلقاء القبض على شخص، بحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، وكذلك الهيروين، بالإضافة إلى سلاح ناري، أثناء ترويجه لتجارته المحرمة، بإحدى قرى مركز سيدي سالم.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة سيدي سالم، بورود معلومات من العناصر السرية العاملة بنطاق قرى سيدي سالم، بقيام مسجل خطر يدعي الكبش بالإتجار بالمواد المخدرة بقرية القصابي.

علي الفور وجه اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل مأمورية لضبط الكبش، من ضباط المباحث، لضبط المتهم حيث جرى القبض عليه وتبين أنه "ع . ا . م . ع" 38 عامًا، مقيم بقرية القصابي بدائرة مركز سيدي سالم، وله 5 سوابق عبارة عن مشاجرة ومخدرات وضرب.

وبتفتيش المتهم تبين أنه بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، محلي الصنع، وطلقتين لذات السلاح، بالإضافة إلي 207 تذكرة من جوهر مخدر الهيروين، و110 جرام من جوهر مخدر الحشيش، وكذلك مبلغ مالى وهاتف محمول لترويج تجارته.

وجرى اقتياد المتهم إلي مركز شرطة سيدي سالم، وحرر له محضر حمل رقم 21472 لسنة 2022 بمركز شرطة سيدي سالم، وجاري العرض علي جهات التحقيق بمركز شرطة سيدي سالم.