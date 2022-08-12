الشرقية تبدأ تشجير الطرق الرئيسية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

الشرقية - إيمان مهنى

بدأت محافظة الشرقية فى زراعة اشجار بالمدن والمراكز ضمن مبادرة 100 مليون شجرة التى أطلقها الرئيس للتشجير، وجاء ذلك نفيذاً لتعليمات ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير مديرية الزراعة للبدء فى زراعة الأشجار الملائمة على جانبى المحاور الرئيسية والشوارع التى تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، وكذلك مداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بأعمال تجهيز وزراعة الأشجار على جانبى الطريق العام لإظهار مدخل المدينة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزائريها.

وأوضح المحافظ أن الهدف من تنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.