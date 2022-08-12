اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الشرقية تبدأ تشجير الطرق الرئيسية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:03 م
الشرقية تبدأ تشجير الطرق الرئيسية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة جانب من الأعمال
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت محافظة الشرقية فى زراعة اشجار بالمدن والمراكز ضمن مبادرة 100 مليون شجرة التى أطلقها الرئيس للتشجير، وجاء ذلك نفيذاً لتعليمات ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير مديرية الزراعة للبدء فى زراعة الأشجار الملائمة على جانبى المحاور الرئيسية والشوارع التى تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، وكذلك مداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة.

 

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بأعمال تجهيز وزراعة الأشجار على جانبى الطريق العام لإظهار مدخل المدينة بالمظهر اللائق أمام مواطنيها وزائريها.

 

وأوضح المحافظ أن الهدف من تنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

 


الشرقية

مركز الزقازيق

100 مليون شجرة

اخبار الشرقية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة