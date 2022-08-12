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السياحة والآثار: قلعة صلاح الدين وجميع المباني الأثرية بها آمنة تماما ولم يصبها أية أضرار

الجمعة، 12 أغسطس 2022 09:16 م
السياحة والآثار: قلعة صلاح الدين وجميع المباني الأثرية بها آمنة تماما ولم يصبها أية أضرار قلعة صلاح الدين
كتب محمد أسعد

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أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وجميع المباني الأثرية الموجودة بها آمنة تماما ولم تتأثر ولم تقع بها أية خسائر مادية من جراء الحريق الذي تم إخماده منذ قليل بأشجار ونخيل بالقرب من طريق صلاح سالم بالقاهرة، بمحيط القلعة.
 
جدير بالذكر أنه تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع باشجار ونخيل بالقرب من طريق صلاح سالم بالقاهرة.
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق باشجار ونخيل بمنطقة القلعة بالقرب من طريق  صلاح سالم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية وتنكنت من اخماد النيران.
 
 
 
 

وزارة السياحة والآثار

الاثار الإسلامية

قلعة صلاح الدين



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