وأوضح البيان أن وكيل وزارة الخارجية السوداني أشاد بدعم إيطاليا المتواصل للسودان في مختلف المجالات، كما قدّم توضيحا حول الوضع السياسي الراهن في السودان.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالتعاون الكبير الذي وجده من المسؤولين طوال فترة عمله بالسودان، كما أثنى على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين.



واتفق الطرفان على تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات الإيطالية في السودان، لا سيما في مجال الزراعة والتعدين والبنية التحتية، كما اتفقا على استئناف أعمال لجنة التشاور السياسي بين البلدين.