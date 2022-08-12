اليوم السابع
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الداخلية توزع مساعدات على المفرج عنهم وذويهم بمراكز الإصلاح.. صور

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:13 م
الداخلية توزع مساعدات على المفرج عنهم وذويهم بمراكز الإصلاح.. صور الداخلية توزع مساعدات على المفرج عنهم حديثا
كتب محمود عبد الراضى

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نظمت وزارة الداخلية، متمثلةً فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية، احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل طره، لأسر النزلاء والمفرج عنهم حيث تم خلال الاحتفالية توزيع بعض المساعدات العينية من (مواد غذائية – هدايا عينية - ملابس) على أسر النزلاء والمفرج عنهم .. وكذا مساعدتهم فى إنشاء مشاريع صغيرة تُدر عليهم دخلاً ثابتاً مستمراً .
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توزيع المساعدات على المفرج عنهم حديثا
          
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير بيئة متكاملة للنزلاء المفرج عنهم وأسر النزلاء على الصعيدين النفسى والإجتماعى من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية ومراعاة البعد الإنسانى بما يساهم فى إعادة دمجهم للإنخراط بالمجتمع ، وكذا التأكيد على إعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال برامج الرعاية اللاحقة والتى يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية لإعادة دمجهم فى المجتمع بصورة إيجابية .
 
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المفرج عنهم أثناء تسلمهم المساعدات من مبادرة كلنا واحد
 
جاء ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى .. وفى إطار مواكبة الوزارة للفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وبعد واعى يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلاً والإصلاح والتقويم هدفاً ، من خلال برامج الرعاية اللاحقة لتقديم الدعم المستمر للمفرج عنهم وأسرهم بما يمكنهم من الإندماج فى المجتمع .. وفى إطار مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية.
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مبادرة كلنا واحد

 


كلنا واحد

الداخلية

المفرج عنهم



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