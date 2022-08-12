الداخلية تضبط 2 مليون وحدة ألعاب نارية فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط أكثر من 2 مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام بالقاهرة داخل مخزن، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة قيام (مالك مخزن كائن بدائرة القسم- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) بممارسة نشاطاً إجرامياً غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وعُثر بداخل المخزن على 47 كرتونة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى 2,100,000 "مليونين ومائة ألف" وحدة ألعاب نارية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.