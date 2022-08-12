وذكرت الحكومة، في قرار، أوردته قناة (روسيا اليوم)، "بسبب التغيير الجذري في الظروف، قرر مجلس وزراء أوكرانيا، إنهاء اتفاق التعاون بين وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا ووزارة الشؤون الداخلية في جمهورية بيلاروس، الذي تم توقيعه في 6 مارس 1992 في مدينة تشرنيجوف".



يشار إلى أن الاتفاق على تعاون وزارتي البلدين في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام العام ينص على تنفيذ العقوبات الجنائية والبحث عن المفقودين والتهرب من النفقة للأطفال بعد الطلاق، والدعاوى وتحديد هويات الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق وضمان سلامة المرور على الطرق والحماية من الحرائق وتطوير العلاقات العلمية والمعلوماتية والتقنية.