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"التنسيق" ينصح طلاب الثانوية: "بلاش تسرع والموضوع مش واجب عاوزينه يخلص"

الجمعة، 12 أغسطس 2022 09:57 م
"التنسيق" ينصح طلاب الثانوية: "بلاش تسرع والموضوع مش واجب عاوزينه يخلص" التنسيق
محمد شرقاوى

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كشف السيد عطا رئيس مكتب التنسيق في وزارة التعليم العالي، عن أكبر مشكلة تواجه الطلاب عند تسجيل الرغبات للالتحاق بالكلبة الراغب فيها، وهى "التسرع".
 
وقال عطا، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الطالب يتسرع في كتابة الرغبات، مردفا: "كأنه واجب عايز يخلصه".
 
ولفت إلى أن الطالب عندما لا يسجل جميع الاحتمالات للكلية التي يريد الالتحاق بها، ثم يفاجأ بعد ذلك أن مجموعه متوافق معها، ويطلب الالتحاق بها، تكون فرصته ذهبت لآخر كتبها في الرغبات.
 
ونصح عطا، الطلاب بالتركيز والتأني، مردفًا: "لو مش قادر يكتب رغباته، فيه معامل مجهزة بأجهزة كمبيوتر لمساعدة الطلاب غير القادرين على التسجيل بأنفسهم".
 
وحذر رئيس مكتب التنسيق في وزارة التعليم العالي، الأسرة من أن تستخسر المجموع لأنها تمثل مشكلة كبيرة، مردفا: "قدم له النصيحة واتركه يختار ما يريد".

تنسيق الطلاب

السيد عطا

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تنسيق الثانوية العامة 2022



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