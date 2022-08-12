التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل صدمه قطار في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع طفل، خلال عبوره السكة الحديد، في قرية تابعة لمركز العياط، وأشارت التحريات أن الطفل لم يشاهد القطار، وخلال عبوره تعرض للصدم، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتوصل رجال المباحث لهوية الطفل الضحية، وتم الاستماع لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في قرية تابعة لمركز العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.