"البحوث الإسلامية" يعلن أسماء الفائزين فى المسابقة الثقافية للحج والعمرة وشعيرة الأضحية للعام الجاري

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية للحج والعمرة وشعيرة الأضحية لعام 1443هـ؛ حيث يُمنح الفائزون مكتبة قيّمة من إصدارات الأزهر الشريف؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية للجمهور؛ من أجل التوعية الدينية بطريقة سهلة ومبسطة، واستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة على تشجيع المجتمع على القراءة.

والفائزين على النحو الآتى:

•عبد الله فايز محمد حبيب دمياط

•ماجدة محمد علي جربوع

بورسعيد

•أحمد إبراهيم فتحي إبراهيم

أسيوط

•أحمد منصور جابر أحمد

الإسماعيلية

•هاجر محي الدين محمد محمد

الوادي الجديد

•جنى محمود بريك أحمد

بني سويف

•هناء محمد عبد العظيم محمد

بني سويف

•سارة مختار فيتوري عبدالله

الفيوم

•إكرام فكري جودة السيد

الفيوم

•رانيا محمد نور علي عبد الرحمن

المنيا

•سحر نجاح عزات عامر

المنيا

•محمد أحمد عبد العاطي يحي

أسوان

•محمود جمال سعيد أحمد

أسوان

•أسماء جمال عبد الهادي

البحيرة

•ضياء رضا شحاتة أحمد

البحيرة

•مريم عبد الحميد محمد شكري

قنا

•عبد الحميد عبد الصبور بسطاوي أحمد

قنا

•محمد عبدالحميد رمضان عبدالحميد عبدالعال

المنوفية

•احمد علي عبد المقصود منصور

المنوفية

•إيمان عبد اللطيف عوض مندور

الإسكندرية

•منار المنتصر محمد

الإسكندرية

•ابراهيم عبد الراضى ابراهيم ابراهيم

القليوبية

•ابتهال محفوظ سليمان محمد

القليوبية

•أميرة عبدالمنعم محمد ابوالعنين

الدقهلية

•نور عبد الحميد السعيد البسيوني

الدقهلية

•خلف عبدالرحمن عبدالله اسماعيل

سوهاج

•احمد محمد احمد سليم

سوهاج

•شيماء السيد مصطفى محمد

سوهاج

•نصرة بدير عوضين اسماعيل

كفر الشيخ

•أماني ابراهيم محمد هيكل

كفر الشيخ

•محمد طاهر عبد الوارث

كفر الشيخ

•مروى حلمى احمد الشناوى

الغربية

•عمر عبدالفاضل محمد البري

الغربية

•أحمدي شعبان أحمد خطاب

الغربية

•نها احمد محمود سعد

الاقصر

•صيفية محمد علي حسن

الأقصر

•يوسف مصطفي سعد محمد

الأقصر

•عبد الله مصطفي أحمد عبد الكريم

الجيزة

•حسن عبد الباسط محمد فرج عزام

الجيزة

•فهمي رجب محمد

الجيزة

•حمدي أحمد مصطفى مصطفى

الجيزة

•السيد رمضان السيد عبدالوهاب

الشرقية

•فرج شعبان ابو الفتوح السيد

الشرقية

•أحمد عبد الرحمن أحمد مهدي

الشرقية

•نرمين شاهين عبدالعزيز عبدالوهاب

الشرقية

•حسين أشرف حسن

القاهرة

•وليد عبدالحميد عبد الرحيم

القاهرة

•علياء ماهر دياب خليفة دياب

القاهرة

•أحمد السيد تقي الدين

القاهرة

•شيماء عصام عبد الرؤوف

القاهرة