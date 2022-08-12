الأمن العراقى يغلق المداخل المؤدية للمنطقة الخضراء تحسبا لتظاهرات

كتب ـ أحمد علوى

أغلقت قوات الأمن العراقي بالحواجز، يوم الجمعة، مداخل عدة تؤدي للمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد قبل ساعات من تظاهرة مقررة لأنصار "الإطار التنسيقي" في محيط المنطقة الخضراء، والتي تتزامن مع دعوات أطلقها التيار الصدري للاعتصام وسط بغداد وفي مناطق قريبة من المنطقة الخضراء.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، يقيم التيار الصدري صلاة موحدة الجمعة تقتصر على المعتصمين المتواجدين في محيط البرلمان.

ودعا التيار الصدري لتظاهرات في كل المحافظات العراقية "لدعم الإصلاح" وألمح بأنها ستكون مفتوحة.

أما "الإطار التنسيقي" فدعا لتظاهرات في البصرة ونينوى إضافة لبغداد تحت عنوان "الدفاع عن المؤسسات".

ووجه وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون في وقت سابق الخميس، الجيش العراقي "للابتعاد عن المناكفات السياسية وأن يكونوا على مسافة واحدة من الجميع".

وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السلطات القضائية العراقية، يوم الأربعاء، بحلّ البرلمان بعد تجاوزه المهل الدستورية لاختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة.

وشدد الصدر على مجلس القضاء الأعلى بضرورة حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع المقبل، وبتكليف رئيس الجمهورية تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة مشروطة بشروط سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأكد الصدر في منشور على حسابه في "تويتر"، استمرار الاعتصام بمحيط البرلمان، لافتا إلى أن المعتصمين سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب.