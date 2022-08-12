الأعلى للجامعات يوافق على مقترح لائحة أخلاقيات البحث فى العلوم الإنسانية والفنون

كتب ــ محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، وبحضور رؤساء ونواب رؤساء الجامعات أعضاء المجلس.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات على مستوى الجامعات المصرية، من أبرزها متابعة معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات البحثية المقدمة لمعالجة القضايا التنموية فى الأقليم الجغرافى الذى تنتمى إليه كل جامعة، وذلك فى ضوء الخطط الزمنية المحددة لها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة بتنمية المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا؛ للارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصري.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه فى ضوء ذلك، استمع المجلس إلى عرض تفصيلى من عدد من الجامعات حول المشروعات البحثية التى تستهدف خدمة المجتمع، ومنها جامعة حلوان والتى قدمت مشروعات تتعلق بالصحة وتلوث البيئة (مخلفات المصانع)، بمشاركة كليات (الطب، الصيدلة، العلوم، التمريض، الفنون التطبيقية)، وحل مشكلات السكان فى المناطق العشوائية (اجتماعية، نفسية، فنية، مشاكل العمران)، بمشاركة كليات (الخدمة الاجتماعية، الآداب، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، هندسة المطرية) ومشروع المحافظة على التراث فى منطقة حلوان، بمشاركة كليات (السياحة والفنادق، الآداب، مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي).

وفيما يخص جامعة الفيوم، فقد قدمت مشروعات تتعلق بمعالجة مياه الصرف، بمشاركة كليات العلوم، والزراعة، والهندسة، ومشروع التصميم الأمثل لمنظومات إدارة وتدوير المخلفات، بمشاركة كليتى الهندسة والعلوم، ومشروع تنمية الصناعات الصغيرة لتشغيل شباب محافظة الفيوم فى صناعة الخزف والفخار، والسجاد، ومنتجات النخيل، والمناحل، والعطور، والمنظفات، ومنتجات الألبان، والتمور، وحفظ وتخليل الخضروات والفاكهة، بمشاركة كليتى التربية النوعية والزراعة.

وأما جامعة أسوان فقد قدمت مشروعات تتعلق بدراسة الأساليب الحديثة للإدارة المستدامة ببحيرة ناصر، واستخدام الطاقة المتجددة وأساليب الرى الحديثة لتنمية مجتمعات جديدة، ودراسة تأثير المياه الجوفية على المنشآت السكنية والأثرية، وطرق علاجها، ودراسة أنواع الثروات المعدنية، وكيفية الاستخدام المستدام لها.

كما قدمت جامعة العريش مشروعًا لتنمية الأمن الفكرى لدى الطلاب بمحافظة شمال سيناء، ومعالجة الماء باستخدام جزيئات النانو.

وقدمت جامعة الأزهر مشروعات تتعلق بمحور الزراعة والغذاء، ويشمل مشروعًا قوميًّا بحثيًّا واقتصاديًّا للتنمية المستدامة فى النخيل، والتمور، والعسل، وتربية النحل، ومحور البيئة والطاقة، ويشمل مشروع مكثفات فائقة السعة لتخزين الطاقة الكهربية بتقنيات إعادة التدوير، وجهاز توليد الغاز صديق البيئة، ومحور الصحة والزراعة والتنمية المستدامة، ويشمل دراسة الآثار العلاجية للنباتات المثمرة ومخلفاتها الصناعية؛ لتعظيم الاستفادة التنموية والاقتصادية منها، ومحور دعم الابتكار وريادة الأعمال، ونقل وتسويق التكنولوجيا، ويشمل مشروع نشر ثقافة فكر ريادة الأعمال.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن المجلس وافق على مقترح لائحة أخلاقيات البحث العلمى فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون فى صيغتها النهائية، وذلك بعد مراجعتها من قبل أعضاء المجلس، وموافقة لجنة قطاع الآثار.