الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى 34 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا فى الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 30.