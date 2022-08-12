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أكد الأردن تضامنه مع السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، معربا عن تأييده لأي خطوة من شأنها حماية أمن السعودية، وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن المملكة تؤكد وقوفها المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ووقوفها إلى جانب الأشقاء في السعودية في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم.