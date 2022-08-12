اعرف القرارات المسموح للنيابة الإدارية اتخاذها ضد الموظف وقت التحقيق معه

كتب عبد الله محمود

تعد النيابة الإدارية، هى جهة التحقيق والهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية الواردة لها من الجهات والهيئات الخاضعة لسلطة النيابة، أو الشكاوى المقدمة إليها من العاملين أو غير العاملين من المواطنين، الذين يتقدمون بشكاوى فى اى واقعة تجاوز أو فساد مالي أو إدارى.

للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق.

للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

للنيابة الإدارية الإطلاع على المستندات والتحفظ عليها

للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.