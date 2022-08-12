اعترافات لص سرقة الدراجات النارية بعين شمس تقوده للمحاكمة

كتب كريم صبحى

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس، التى أجرتها مع عاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، أن المتهم قام بارتكاب عدد من الوقائع، بأسلوب توصيل السلك، للسرقة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الآثم.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم يقوم بسرقة تلك الدراجات النارية بأسلوب توصيل السلك، ويقوم ببيعها لعملائه سيئي النية بمحافظة الشرقية، حيث اتفقوا مع المتهم على شراء المسروقات بسعر أقل من سعرها الحقيقى، واستخدامها فى الأعمال الإجرامية فى سرقة المواطنين، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بعين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب"توصيل الأسلاك "، واعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب .

كما تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائه 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة الشرقية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.