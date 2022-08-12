استخدم هذه النصائح للسيطرة على آلام الظهر أثناء العمل من المنزل

كتبت فاطمة خليل

إذا كان العمل من المنزل يؤثر سلبًا على صحة عمودك الفقرى، نقدم لك فى هذا التقرير نصائح لمنع آلام الظهر أثناء العمل من المنزل، بحسب موقع "health".

وفيما يلى الآثار الجانبية التى يمكن أن يحدثها العمل من المنزل على عمودك الفقرى

1. مكتب العمل غير لائق

العديد من المنازل ليس لديها ترتيب مكتب العمل المناسب العمود الفقرى، ويمكن أن تتسبب أوضاع الجلوس الخاطئة لفترات طويلة في حدوث ضرر دائم للعمود الفقري.

2. الانحناء للأمام عند العمل على الكمبيوتر المحمول

أجهزة الكمبيوتر المحمولة سهلة الاستخدام ومتعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق، لكن الوضع الذي تؤدي إليه دائمًا هو "الانحناء إلى الأمام"، وتزيد هذه الوضعية الضغط على الأقراص الفقرية بأكثر من ضعفين بعد فترة طويلة من الزمن، كما أنه يؤدى إلى إجهاد العضلات المبكر وكسل العضلات الأساسية، وكلاهما يسبب آلام الظهر.

يؤدى استخدام الكمبيوتر المحمول دائمًا إلى انحناء الرأس للأمام بعيدًا عن الجسم، حيث يرتفع إجهاد القرص بشكل كبير مع زيادة انثناء العنق. هذه الحالة أسوأ عند الأشخاص الذين يستخدمون الكمبيوتر المحمول والجوال في عملهم.

3. قلة النشاط البدنى

الحركة مفيدة للجسم لأنها تزيد من الدورة الدموية وتحسن تغذية الأنسجة. في العمل من المنزل ، يمكن أن يقع العديد من الأشخاص فريسة لنمط حياة مستقر مما يؤدي إلى تدهور صحة العضلات والعظام.

يؤدي العمل من المنزل أيضًا إلى عدم وضوح الخط الفاصل بين ساعات العمل وساعات غير العمل مما يؤدي مرة أخرى إلى قلة الحركة بشكل عام.

4. عدم التعرض لأشعة الشمس

يعد التعرض لأشعة الشمس عاملاً مهمًا للغاية ، وغالبًا ما يتم تجاهله أو مستحيل يتشكل فيتامين د ، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة العظام والعديد من وظائف الجسم الأخرى ، فقط عند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية وهو أقصى حد له في شمس الظهيرة.



كيفية الحفاظ على صحة العمود الفقري أثناء العمل من المنزل 1. شراء كرسي مريح ومكتب للعمل.

2. استخدم سطح مكتب بشاشة كبيرة بما يكفي كلما أمكن ذلك. استخدم حوامل الكمبيوتر المحمول التي تسمح بتغيير الارتفاع إلى مستوى العين.

4. استفد من لوحات المفاتيح اللاسلكية والماوس حتى لا تضطر إلى الانحناء إلى الأمام فوق جهاز كمبيوتر محمول

5. الحركة هي الحياة استمر في الحركة والنشاط البدني بشكل متكرر.

6. تمارين الإطالة للرقبة والظهر، حيث إن التمرين المنتظم يحافظ على تناسق العضلات

7. التعرض لأشعة الشمس في منتصف النهار على الجلد العاري لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

8. تعلم تمارين التنفس لمساعدتك على البقاء هادئا.