"اختر كليتك".. "المتحدة للخدمات الإعلامية" تقدم خدمة جديدة لطلاب الثانوية العامة

كتب محمود رضا الزاملى

كشفت الإعلامية دينا عصمت، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم خدمة جديدة لطلاب الثانوية العامة باسم "اختر كليتك" من خلال ندوات تعريفية للطلاب ببرامج ونظام الدراسة فى مختلف الكليات الجديدة التى يبحث عنها سوق العمل.

وأوضحت دينا خلال تقديم برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سي"، أن الكليات الجديدة لها مستقبل فى ظل تطور الاحتياجات وتنوع التخصصات بشكل دائم ومستمر.

وأضافت مقدمة برنامج "اليوم" على قناة dmc، أن خدمات الشركة المتحدة توضح للطالب وولى الأمر كيفية اختيار الكلية المناسبة، والتعريف بالتخصصات الجديدة المقدمة، وأهميتها فى سوق العمل، منوهة بأن المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن فرص تدريب صيفية لطلاب الإعلام فى مختلف المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية.

ونوهت إلى أن كليات القمة التى يقبل عليها الطلاب وأولياء الأمور أصبحت تخرج عشرات الآلاف التى لا يحتاج سوق العمل إليهم جميعًا، على الرغم من وجود تخصصات جديدة يحتاج إليه سوق العمل بشكل كبير.