اتحاد الزراعيين الإيطاليين: خسائر تصل إلى 80٪ من المحاصيل بسبب تغير المناخ

فاطمة شوقى

قال اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتى) إن الخسائر من المحاصيل تصل إلى 80٪ بسبب تغير المناخ من ارتفاع درجات الحرارة ثم العواصف الشديدة التى ضربت عدة مناطق فى إيطاليا.

وأضاف الاتحاد الإيطالى أن "سوء الأحوال الجوية مع الأعاصير، العواصف والأمطار العنيفة التي ضربت ريف المقاطعات من لاتسيو إلى كامبانيا، ومن بوليا إلى صقلية، وتسببت بوقوع ضحايا وأضرار مع خسائر في بعض المناطق تشتمل على ما يصل إلى 80٪ من محاصيل الحصاد"، حسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأعرب الاتحاد عن تعازيه للمزارع الصقلي البالغ من العمر أربعين عامًا والذي توفي متأثرا بالصواعق أثناء ذهابه لتفقد أغنامه، بينما يتم إطلاق نداء الإنذار من قبل هيئة الدفاع المدني في 5 مقاطعات جنوبية إثر آخر موجة من اضطرابات الطقس التي تعرضت لها البلاد.

ووفقًا لرصد (كولديريتي)، فقد "كان هناك ما لا يقل عن خمس عواصف عنيفة في مقاطعة كامبانيا ، دمرت محاصيل العنب، الزيتون والخضروات الموسمية بين مناطق أفيلينو، بينيفينتو وكازيرتا مع خسائر تصل إلى 80٪ أثناء مرورها بمنطقة ساليرنو، بينما تسبب ميزاب ماء بإغراق حقول البصل موديا بالمحصول بأكمله.

وخلص الاتحاد الزراعي الى القول، إن "مقاطعة بوليا ، توجب عليها التعامل مع إعصار ضرب محافظة سالينتو وعاصفة ضربت منطقة فوجا".