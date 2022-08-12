إنفوجراف .. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعي

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات، سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2022، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتى تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة، حيث تم تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى مشروعاً استراتيجياً أو قومياً، فى تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث نص مشروع القرار فى جزء منه على أنه فى تطبيق حكم المادة (20)، يشترط لاعتبار المشروع الاستثمارى مشروعاً قومياً أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى منتجاته، على ألا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الانتاج فى منتجاته عن 50%، فضلاً عن الموافقة على قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء عدة جامعات أهلية، وهي: جامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة جنوب الوادى الأهلية، وجامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة بنى سويف الأهلية، وجامعة المنوفية الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة الاسكندرية الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإنشاء عدد من الكليات التكنولوجية، بعدة جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية، وهى: برج العرب التكنولوجية، و6 أكتوبر التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، وطيبة التكنولوجية، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" وذلك فيما يتعلق بإنشاء مقر للجامعة بمدينة طيبة الجديدة، بمحافظة الأقصر.

كما شملت القرارات أيضا وفقاً لما أبرزه التقرير، الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 وما انتهت اليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيداً للإعلان عن طرح تلك الأراضى للمستثمرين، بالإضافة إلى الموافقة على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضى الصناعية بنسبة فائدة 7 % سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزى المصري، وسريان ذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعاً للتنمية الصناعية، ودعماً للتوسع فى إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتى تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة، حيث تتضمن هذه التدابير التزام كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام بترشيد الاستهلاك الكهربائى بكافة المبانى والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن، فضلاً عن التزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى التزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية المتعلق بالبدء فى تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما، وأن تلتزم المولات التجارية التى تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن ٢٥ درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة متابعة تطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب التزام المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية الرياضية، والاستادات الرياضية، والصالات المغطاة بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات التى تقام فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان، كما يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعى المجتمعى حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة.

واستكمالاً لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة رقم 89 للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022، لعدد 34 موضوعاً، إلى جانب الموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم 53 للجنة العليا للتعويضات، المنعقدة بتاريخ 2 أغسطس 2022، وكذلك الموافقة على قيام محافظة الجيزة ممثلة فى الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد لمدة عام، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة، من الموارد الذاتية للمحافظة، فضلاً عن الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور (السخنة / الدخيلة)، اللوجستى المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع تحالف (هاتشسون ـ COSCO-CMA)، والتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة العقدين المزمع توقيعهما مع التحالف، الأول بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف (هاتشسون ـ COSCO-CMA) ، والثانى بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة مع تحالف (هاتشسون ـ MSC).

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماعاً لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ورئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، فضلاً عن اجتماع لاستعراض المحاور الرئيسية التى تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، فى إطار الاستعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة البيئة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية فى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير جزيرة الوراق، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس هيئة الأوقاف، ورئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور وزيرى التعليم العالى والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والمدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، ومعاون وزير المالية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس محافظ بورسعيد، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

كما تضمنت الاجتماعات أيضا وفقاً للتقرير، اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذى يتم ضخه فى محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الجهات المعنية، فى حين عقد سيادته اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة مثل ترشيد استهلاك الكهرباء، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ورئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، إلى جانب اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية التى تتخذها الوزارات والجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأزمة على مختلف الأصعدة، وذلك بحضور وزراء البترول، والدولة للهجرة، والسياحة والآثار، والتموين، والعدل، والتعليم العالي، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والزراعة، والتجارة والصناعة، ومدير مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ونائب الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات للشئون الفنية، ورئيس قطاع المشروعات القومية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى اجتماع لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار فى خامات "الكوارتز" والرمال البيضاء" فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، والتوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية فى مصر، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، والخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية، وذلك بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، ونائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، ورئيس هيئة المواد النووية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل ترشيد استهلاك الكهرباء، وانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه بها رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي.

وبشأن الأنشطة التى قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة سيادته جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء فى التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم الانتهاء من المراجعة والفحص المبدئى لـ 94,5 ألف شكوى وحفظ 17,5 ألف شكوى وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة، كما تفقد سيادته مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ورافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات تليفزيونية حول خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أشار إلى أن ما يتم اتخاذه من بإجراءات سريعة يستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء لإتاحة كميات من الغاز الطبيعى لتصديرها وتوفير النقد الأجنبي، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، كما شهد سيادته مراسم التوقيع المبدئى لمشروعي: (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة)، وذلك بحضور وزير النقل.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة مثل الصادرات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن لقاء مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة، حيث قال أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، وفى القلب منها القطاع المالى غير المصرفي، إلى جانب لقاء مع وزيرة التعاون الدولى لبحث عدد من الملفات المتعلقة بترتيبات استضافة مؤتمر COP27 فى نوفمبر المقبل مثل محاور برنامج "نوفى" للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ.