إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم ضمن رحلات اليوم الواحد.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من مصطافين اليوم الواحد، سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة، للاستمتاع بالجو الصيفى الرائع والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيا، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كافة الخدمات للمصطافين، ومتابعة هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وتوافد رواد الشاطئ من أبناء كفر الشيخ ورحلات اليوم الواحد من جميع محافظات الجمهورية ليستمتعون بسحر وجمال وروعة شاطئ مصيف بلطيم، مع انتشار المنقذين بطول الشاطئ ، ولم يتم رصد أى حالات غرق أو إصابات خطيرة .

وحرص الأطفال والكبار علي اللعب والسباحة في البحر المتوسط ، كما أقبل عدد من رواد الشواطئ على ممارسة الكرة والعديد من الالعاب، والرسم وتشكيل الرمال، ورفعت إدارة شاطئ المصيف والأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد للدرجة القصوى، حيث انتشر عدد كبير من المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة ، إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين

وتستمر جهود إدارة المصايف بمحافظة كفر الشيخ في توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة ، ويتم رفع كفاءة دورات المياه والادشاش باستمرار وذلك من أجل إسعاد المصطافين، وتوفير كافة الخدمات لهم.



ازدحام بالمصيف



اقبال كبير لم يكن مسبوق



اقبال كبير



اقبال من المصطافين



توفير كافة الخدمات