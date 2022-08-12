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إغلاق جزئى للطريق الدائرى اتجاه المريوطية لمدة شهر لإجراء أعمال تطوير

الجمعة، 12 أغسطس 2022 11:13 م
إغلاق جزئى للطريق الدائرى اتجاه المريوطية لمدة شهر لإجراء أعمال تطوير الطريق الدائرى ،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قررت الإدارة العامة لمرور، إجراء أعمال إغلاق جزئى لطريق الدائري في تقاطعه إسكندرية الصحراوى اتجاه المريوطية لمدة شهر، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية علي مدار فترة الأعمال. 
 
 
أاوضح مصدر، أنه فى إطار أعمال الهيئة العامة لطرق والكباري لأعمال تطوير الطريق الدائري" القوس الغربي" بمنطقة الكيلو 9د من أعلى طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى وحتى وصلة المريوطية في كلا الاتجاهين.
 
وأضاف المصدر، أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين وفقًا للأطر القانونية. 
 
وأكد المصدر، أنه تم البدء في الأعمال من منزل المريوطية وحتى منزل اللبيني في الاتجاه القادم من أعلى الطريق الصحراوى  اتجاة المريوطية على أن يتم استقطاع 3 حارات مرورية وترك 2 حارة مرورية لمرور السيارات وستكون الأعمال لمدة شهر.
 
 
 

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