إطلاق دورة لصقل المدربين والإداريين بمنطقة الأقصر لكرة القدم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات دورة لصقل مهارات المدربين والإداريين بمحافظة الأقصر، والتي تنظمها منطقة الأقصر لكرة القدم بالتعاون مع النقابة العامة للمهن الرياضية، حيث أقيمت الدورة داخل نادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر، وبحضور صلاح رشوان مدير عام المديرية، والدكتور محمد عبد الوهاب القائم بأعمال وكيل الرياضة بالمديرية، وبحضور عادل فخرى المدير التنفيذى لمنطقة الأقصر لكرة القدم.

ويقول عادل فخرى المدير التنفيذى لمنطقة الأقصر لكرة القدم، ومنسق فعاليات الدورة، أنه حاضر في هذه الدورة، كل من الدكتور جمال محمد على عميد كلية تربية رياضية جامعة أسيوط سابقاً وعضو مجلس إدارة، ورئيس التدريب بنقابة المهن الرياضية، والدكتور عماد سمير عميد كلية تربية رياضية جامعة أسيوط، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير إدارة الرياضة والقائم بأعمال وكيل الرياضة بالمديرية.

وفى نفس السياق أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن حصاد المديرية المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الفنون التشكيلية بفوز نورهان محمد زكي مجال الفنون التشكيلية ( التصوير الضوئي)، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة نجوى صلاح مدير الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده مدير ادارة خدمات الشباب بالأقصر.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه حصد أبناء محافظة الأقصر مراكز متقدمة في ختام مشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية بنين وبنات، حيث شهدت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تنفيذ فعاليات المرحلة الختامية لمشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب، لتلاميذ المدارس الرياضية بنين وبنات، تحت قيادة الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي وذلك بالتعاون مع الدكتورة منى مصطفى مستشارة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء في ألعاب كرة القدم الخماسي وكرة الطائرة وكرة اليد وألعاب المضرب واللياقة البدنية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء.



الأقصر تشهد إطلاق دورة لثقل المدربين والإداريين



جانب من فعاليات الدورة بالأقصر



جانب من حضور فعاليات الدورة بنادي التجديف