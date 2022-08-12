إصابة 4 بسبب حريق هائل داخل ورشة للدهانات في قرية البصارطة بدمياط

نشب حريق هائل في ورشة دهانات موبيليا بقرية البصارطه التابعة لمركز دمياط، بجوار مدرسة الشهيد رضوان، لصاحبه إبراهيم الصياد.



قام الأهالي بإخطار مديرية أمن دمياط، وتم توجيه إدارة الحماية المدنية للانتقال لموقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وأسفر الحريق عن وجود خسائر كبيرة في محتويات الورشة من الأثاث.

وأصيب 4 أشخاص باختناقات، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم، تم إخطار رجال الأدلة الجنائية لمعاينة موقع البلاغ والوقوف على أسبابه وحصر الخسائر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة .

