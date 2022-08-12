إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين في مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية سليم بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوجود مشاجرة بعزبة سليم بمركز طامية وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين في الحادث وتم نقل المصابين الي مستشفى طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.