إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بكفر الدوار بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب شخصين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى ونقل بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير موكب زفاف بمدينة كفر الدوار وقع حادث تصادم سيارتى ملاكى ونقل وذلك بسبب السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من"احمد ف.ال"، 27 عامًا و"احمد ع.ال" 25 عامًا بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الدوار لاسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.