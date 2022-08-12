إزالة 445 حالة إشغال مخالف وتحرير 14 محضرا بمراكز البحيرة

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 445 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك، وتضمنت الحملات الرقابية رفع 318 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة شوارع منها "الجمهورية، أرض آدم، جلال قريطم، الكوبرى العلوى، الجيش، عبد السلام الشاذلى، عرابي "بمدينة دمنهور، كما تم إزالة 72 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات وكذلك إزالة 55 حالة بشبراخيت ورشيد وتحرير 14 محضرا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصة.